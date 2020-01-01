بالفيديو.. إصابات إثر حريق اندلع بناطحة سحاب في إمارة الشارقة

جهينة نيوز:

أصيب عدد من الأشخاص إثر اندلاع حريق ضخم في ناطحة سحاب مكونة من 48 طابق بمدينة الشارقة في الإمارات، وتسبب أيضاً في سقوط أجزاء من الناطحة على السيارات الموجودة في الشوارع المحيطة بها.

ووفقاً لموقع “الإمارات اليوم” فإن فرق الدفاع المدني والعشرات من رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في برج أبكو، بمنطقة النهدة في إمارة الشارقة مستخدمين أكثر من 10 سيارات إطفاء وطائرات بدون طيار.

ولفت الموقع إلى أن عدد الإصابات جراء الحريق بلغ 12 بينهم حالتان متوسطة الخطورة، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر الموقع أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحريق حوالي الساعة 9 من مساء أمس الثلاثاء، لكن حتى اللحظة لم تعرف أسباب الحريق، وسط أنباء تفيد بأن السبب يعود إلى احتراق أنابيب الغاز.

وكانت أخلت السلطات 5 بنايات مجاورة على الأقل، أثناء عمل خدمة الإطفاء في مكان الحادث، وفق ما ذكرته صحيفة “خليج تايمز”.