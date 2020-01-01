انهيار سوق العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خلال نيسان الماضي

جهينة نيوز:

سجل سوق العمل في القطاع الأمريكي الخاص انهياراً كبيراً خلال الشهر الماضي مع خسارة أكثر من 20 مليون وظيفة جراء انتشار وباء كورونا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن الدراسة الشهرية لمجموعة “آي دي بي” والتي نشرت اليوم “إن الخسائر ترتبط بكل فئات الشركات ولكن شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص”.

وقد يقترب معدل البطالة لشهر نيسان الذي سيتم نشره بعد غد من 20 بالمئة وهو ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009 مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي نتيجة تدابير الاحتواء الواسعة ومن المتوقع أن يكون الهبوط أكثر بكثير في الربع الثاني.

وسجل في الولايات المتحدة أكثر من 70 ألف حالة وفاة جراء كورونا وإصابة ما يزيد عن 1.2 مليون حالة وفق جامعة جونز هوبكنز.