التعليم العالي تدعو الجامعات والمعاهد التابعة لها إلى الإسراع بإصدار قرارات تخرج الطلاب وعقد المجالس الجامعية

جهينة نيوز:

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية الجامعات والمعاهد التابعة لها إلى الإسراع بإصدار قرارات تخرج الطلاب للفصل الدراسي الأول وعقد المجالس الجامعية لإنجاز جميع المواضيع المرتبطة بها.

وطلبت الوزارة في تعميم نشر اليوم من الجامعات والمعاهد فتح التسجيل لطلاب “المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا” لمن فاتتهم فرصة التسجيل ومنحهم مصدقات التأجيل الدراسي إضافة إلى التأكيد على استئناف مناقشة رسائل “الماجستير والدكتوراه” والتسجيل فيها مع المحافظة على الاشتراطات اللازمة لتأمين السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين في الإدارات المركزية للجامعات والكليات والمعاهد بالدوام وزيادة نسبته تدريجياً ليصل إلى مئة بالمئة مع تشغيل خطوط نقل العاملين

وكان مجلس الوزراء طلب من جميع الوزارات البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي وحسب المديريات الأكثر احتياجاً لإنجاز العمل وخاصة فيما يتعلق بمعاملات المواطنين.