الصين .. عوائد السياحة الداخلية خلال عيد العمال تقارب 7 مليارات دولار

الأربعاء, 6 أيار 2020 الساعة 17:47 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الصين .. عوائد السياحة الداخلية خلال عيد العمال تقارب 7 مليارات دولار

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية يوم الثلاثاء أن الصين شهدت إجمالى 115 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة عيد العمال التى استمرت خمسة أيام.

وبحسب ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية بلغت عائدات السياحة المحلية أكثر من 47 مليار يوان (حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي) خلال العطلة، التي استمرت من يوم أول مايو إلى يوم 5 مايو، وفقا للوزارة.

وشهد يوم الثلاثاء وحده أكثر من 10 ملايين رحلة سياحية محلية، حيث بلغت عائدات السياحة المحلية أكثر من أربعة مليارات يوان.

وقال مسؤول بالوزارة إن الأنظمة الذكية في السياحة لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار السياحة وتنظيمها خلال العطلة


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