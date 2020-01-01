علماء صينيين في جامعة ووهان يبتكرون نموذجا أوليا لمحرك نفاث يعمل على الهواء

جهينة نيوز:

عرض الفيزيائيون الصينيون نموذجًا أوليًا لمحرك نفاث لا يستخدم الوقود القابل للاشتعال. القوة الدافعة فيه عبارة عن تيار من البلازما (بلازما المادة التي تعتبر اعلى من الحالة الغازية) المضغوطة، يتم الحصول عليها مباشرة من الهواء، حسب مجلة AIP Advances.

في المحركات النفاثة للطائرات والصواريخ الحديثة، يتم إنشاء الدافع الذي يدفع الجهاز للأمام بواسطة تيار قوي من الوقود المحترق. طور علماء من جامعة ووهان في الصين جهازًا يضغط الهواء ويؤينه باستخدام الموجات الدقيقة، مما يولد تيارا قويا من البلازما.

حتى الآن هذا ليس سوى نموذج أولي، لكن النتائج تظهر إمكانية تصنيع محرك صديق للبيئة وصامت للطائرات، والذي يستخدم الكهرباء والهواء المحيط فقط كوقود.

وقال مدير البحث، جاو تان، في بيان صحفي: “كان الدافع لعملنا هو المساعدة في حل مشاكل الاحترار العالمي لأن الناس يستخدمون محركات الاحتراق الداخلي لتقنيات مثل السيارات والطائرات. أظهرت نتائجنا أن محرك بلازما الهواء يمكن أن يكون بديلاً محتملاً لمحرك نفاث تقليدي يعمل بالوقود الأحفوري”.

تمكن النموذج الأولي الذي صنعه العلماء من رفع كرة فولاذية تزن كيلوغرامًا فوق أنبوب الكوارتز بقطر 24 ملم في الجو. يلاحظ الباحثون أنه، من حيث الكتلة الخاصة به، فإن الدفع الناتج عن النموذج الأولي يضاهي المحركات النفاثة التقليدية.

البلازما- حالة متميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة أو بالجزيء. فإذا كانت المادة توجد في الطبيعة في ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية، فإنه بالإمكان تصنيف البلازما على أنها الحالة الرابعة التي يمكن أن توجد عليها المادة.

المصدر: سبوتنيك