بدء تنفيذ مشروع تغذية المقاسم بالكهرباء في حسياء الصناعية بتكلفة 336 مليون ليرة

جهينة نيوز:

أنجز فرع المنطقة الوسطى في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) خلال الربع الأول من العام الحالي أعمالا ً بقيمة 140 مليون ليرة من أصل المخطط البالغ 150 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 93 بالمئة.

وبين المهندس حيدر النقري مدير الفرع في تصريح لسانا أن أهم الأعمال المنفذة تشمل تغذية مقاسم المستثمرين في مدينة حسياء بالطاقة الكهربائية بتكلفة 336 مليون ليرة ونسبة التنفيذ 34 بالمئة ومشروع صيانة خطوط توتر ومراكز تحويل بالشرقية ومناجم خنيفيس لصالح الشركة العامة للمناجم والفوسفات بقيمة 125 مليون ليرة وبلغت نسبة التنفيذ 80 بالمئة مشيراً إلى تنفيذ عدد من مشاريع الإنارة كمشروع صيانة الإنارة في الشركة العامة لمصفاة حمص بقيمة 20 مليون ليرة ونسبة تنفيذه 70 بالمئة وصيانة وتأهيل الإنارة في شوارع الآثار وجمال عبد الناصر بمدينة تدمر لصالح مجلس مدينة تدمر بقيمة 24 مليون ليرة ونسبة التنفيذ 63 بالمئة.

ولفت النقري إلى أن المركز الإنتاجي في الفرع أنجز خلال الربع الاول من العام الحالي أعمالاً بقيمة 15 مليون ليرة من اصل المخطط البالغ 25 مليون ليرة.