استقالة نائب رئيس أمازون بعد تسريح موظفين

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس شركة "أمازون" تيم براي استقالته من منصبه بسبب تسريح العديد من الموظفين الذين عبروا عن مخاوفهم من طريقة تعامل الشركة مع موظفي المستودعات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وذكر براي، في منشور طويل بموقعه على الإنترنت، إنه استقال بعد قلقه "من تسريح أمازون بعض الموظفين الذين أصدروا ضجيجا حول خوف موظفي المستودعات من كوفيد 19".

وأوضح أنه عمل في أمازون لأكثر من 5 سنوات، وكان آخر يوم له في الشركة يوم الجمعة، وذلك بحسب شبكة "سي بي إس".

وكانت الشركة قد سرحت، في الأسابيع الأخيرة، العديد من عمال المستودعات، بمن فيهم كريستيان سمولز وبشير محمد، الذين تحدثوا بصراحة عن كيفية استجابة الشركة لفيروس كورونا.

كما تم أيضا تسريح موظفتين في الإدارة، إميلي كانينغهام ومارين كوستا، تحدثتا عن مواجهة تغير المناخ، وفي الآونة الأخيرة حول ظروف عمال المستودعات خلال تفشي الوباء.

من جانبها، أكدت أمازون أنها تدعم "حق كل موظف في انتقاد ظروف عمل صاحب العمل، ولكن هذا لا يأتي مع حصانة شاملة"، ورفضت التعليق على استقالة براي.