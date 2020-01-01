مطاعم دبي تعود للعمل مع تخفيف قيود كورونا في الإمارات

جهينة نيوز:

عاودت المطاعم والمقاهي في دبي مركز الأعمال والسياحة في الإمارات فتح أبوابها في الآونة الأخيرة لكن ليس بكامل طاقتها الاستيعابية.

وعلى الرغم من تخفيف القيود ما زال رواد تلك الأماكن في حالة تردد من العودة لها مثلما كانوا من قبل، لا سيما وأن عودتها للعمل تزامنت مع شهر رمضان.

وتلجأ مطاعم مثل مطعم "فيتناميز فوديز" لطرق مبتكرة للتشجيع على الحد الأدنى من التواصل مع العملاء مثل تشجيعهم على الدفع من خلال بطاقات الائتمان دون تلامس والطلب من خلال أكواد الاستجابة السريعة بقوائم الطعام التي توجه العملاء للمواقع الإلكترونية للمطاعم على الإنترنت.

ولا تزال غالبية المطاعم تعتمد بشكل كبير على خدمات التوصيل.

وتبعت أبوظبي عاصمة الإمارات إمارة دبي وأعلنت إعادة فتح ثلاثة مراكز تسوق بنسبة 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية بعد اعتماد إجراءات السلامة، بما في ذلك تركيب أجهزة للفحص الحراري.

ولا تزال أماكن عامة أخرى مثل المدارس والمساجد ودور السينما مغلقة في الإمارات التي سجلت حتى الآن ما يقرب من 14163 حالة إصابة و126 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما خففت الإمارات حظر التجول في جميع أنحاء البلاد مع بداية شهر رمضان في 24 نيسان بعد أن فرضته السلطات للمرة الأولى في 26 اذار.

المصدر: رويترز