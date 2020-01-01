الوليد بن طلال يسعى لشراء ناد فرنسي

الأربعاء, 6 أيار 2020 الساعة 13:19 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

الوليد بن طلال يسعى لشراء ناد فرنسي

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال يعتزم شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة والاستحواذ على ملكيته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 250 مليون يورو، وأن هناك محادثات بين أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ومقربين من الأمير السعودي.

وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشراء نادي مارسيليا منذ 6 سنوات، وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للإنتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة أنه قد تكون العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة الجديدة ملعب "فيلودروم" المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه في حال موافقة البلدية على بيع الإستاد، فسيتم إتمام الصفقة عمليا.


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