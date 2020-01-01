الرئيس روحاني: سنرد اذا تم تمديد الحظر التسليحي على ايران

جهينة نيوز

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه لو جرى تمديد الحظر التسليحي على ایران فانها سترد على ذلك وسيكون لذلك تداعيات سيئة للاطراف الاخرى، مشددا على ان ايران لن تقبل ابدا بتجاوز القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي 2231 حول الاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء ونقلا عن وكالة انباء فارس.. انه لو جرى تمديد الحظر التسليحي على ايران، سنقوم بتنفيذ ما ذكرته في الفقرة الاخيرة للرسالة التي وجهتها الى رؤساء مجموعة "4+1" وسيعود ذلك بتداعيات سيئة لهم.

واضاف ان ايران لن تقبل ابدا بتجاوز القرار 2231 ، وسواء قمنا بشراء السلاح او بيع السلاح فان ذلك ياتي في سياق السلام وليس صب البنزين على النار.