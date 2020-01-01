تسجيل مخبر تحليل التربة بالقنيطرة في شبكة المخابر العالمية

جهينة نيوز

أكد رئيس مركز البحوث الزراعية بالقنيطرة إياد الخالد تسجيل مخبر تحليل التربة العائد للهيئة العامة للبحوث العلمية بمحافظة القنيطرة رسمياً في شبكة مخابر التربة العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وذلك اول أمس الاثنين 4 أيار.

وبين لصحيفة الوطن أن المختبر يساهم في توفير الجهد والمال على الفلاحين من خلال تقديم النصح ونقل التكنولوجيا الحديثه للحد من هدر الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمه مضافة على عمليات الإنتاج الزراعي وبأسعار رمزية جدا، منوها بأن المخبز مجهز بأحدث الأجهزة (١٨ جهاز) ويعد من الأفضل على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

يذكر أن المخبر تم إعادة تفعيله في بداية العام الحالي ويقوم بتحليل التربة و المياه والنبات بعد توقف دام نحو تسع سنوات بسبب ظروف المحافظة و الأزمة.