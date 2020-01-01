استخبارات كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن خضوع كيم جونغ أون لجراحة قلب

جهينة نيوز

كشفت مخابرات كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت مؤخرا عن خضوع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لجراحة في القلب.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها إنه "ما من إشارة على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب".

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع، ما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت الماضي.

وكان موقع "ديلي إن كيه" الإخباري الإلكتروني، الذي يتخذ من سيئول مقرا له ولديه مصادر داخل كوريا الشمالية، قال في نيسان الماضي، إن "كيم يتعافى بعد خضوعه لإجراء خاص بالقلب والأوعية الدموية".