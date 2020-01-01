ضبط ورشة في طرطوس تزوّر تواريخ إنتاج مستحضرات طبية وتجميلية

الأربعاء, 6 أيار 2020 الساعة 10:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضبط ورشة في طرطوس تزوّر تواريخ إنتاج مستحضرات طبية وتجميلية

جهينة نيوز:

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ورشة في حي الرمل بمدينة طرطوس تقوم بتزوير تواريخ الإنتاج لمستحضرات طبية وتجميلية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بعبوات جديدة لإعادة طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان حسام الدين أنه تمت مصادرة كامل الكميات الموجودة وتوقيف صاحب الورشة وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه بعد أن اعترف على عدد من المحلات التي تقوم ببيع هذه المنتجات، موضحاً أن الدوريات توجهت فوراً إلى هذه المحلات وتم تنظيم الضبوط العدلية اللازمة ومصادرة هذه المواد من المحلات لمنع انتشارها وبيعها للمواطنين.


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