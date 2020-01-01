تحديد جدول توزيع سيارات "السورية للتجارة" الجوالة في حلب على هذا الشكل؟

جهينة نيوز:

أعلن فرع حلب في المؤسسة السورية للتجارة عن خطته لاستهداف أحياء مدينة حلب عبر سياراته الجوالة لايصال المواد التموينية المدعومة وفق البطاقة الذكية الى مستحقيها.

وبين فرع حلب أن سياراته الجوالة ستستهدف أحياء المدينة تباعا وبمعدل ١٥ سيارة كحد أدنى لكل حي، وذلك بالتنسيق مع محافظة حلب وفرع حلب لحزب البعث.

وقال مصدر في “السورية للتجارة” بحلب لـ “الوطن” أن توزيع المواد التموينية عن شهري أيار وحزيران خلال الأيام القادمة واعتبارا من غد الأربعاء سيكون وفق الجدول التالي:

– الأربعاء 6 أيار : سوق الإنتاج والجميلية.

– الخميس: محطة بغداد.

– السبت: حندرات وجمعية الزهراء.

– الاحد: قاضي عسكر.

– الأثنين: الإذاعة.

-الثلاثاء: الأعظمية

– الأربعاء: مخيم النيرب

الخميس: جبل الغزالات “سليمان الحلبي”

وأوضح المصدر أن التوزيع سيتواصل على مدار الشهر الجاري والقادم بشكل مستمر، على أن يشمل جميع أحياء مدينة حلب، وبموجب جدول سيعلن عن مضمونه تباعا.