المصرف التجاري السوري يحذر من لصوص البطاقات!

جهينة نيوز:

حذر البنك التجاري السوري عملاءه من انتشار ظاهرة الاحتيال على حملة البطاقات المصرفية وسرقة بطاقاتهم والتقاط الرقم السري الخاص بها في غفلة من المتعامل أثناء قيامه بعملية السحب، عن طريق ادعاء أحد الواقفين إلى جانب الصراف بأنه موظف لدى المصرف مهمته تنظيم الدور يرتدي كمامة ونظارة لضمان عدم كشف هويته، يقوم هذا المحتال باستبدال البطاقة المصرفية ببطاقة أخرى مسروقة سابقاً بحجة تقديم المساعدة للمتعامل ومراقبته أثناء قيامه بإدخال الرقم السري، ويتوجه السارق فوراً لأقرب صراف للسحب من البطاقة لغاية السقف المسموح به والمحدد من قبل المتعامل.

وأوضحت إدارة المصرف من خلال بيان نشرته «تشرين» آلية العمل اللازمة لحماية الحساب من السرقة والاحتيال، من خلال حفظ الرقم السري للبطاقة غيباً وتجنب تدوينه على البطاقة أو أي ورقة مرافقة للبطاقة، وتجنب وضع مغلف الرقم السري والبطاقة في مكان واحد، إضافة لعدم إعطاء البطاقة لأي شخص مهما كانت صفته، وكذلك الرقم السري، وتم التنويه لأهمية الحذر عند القيام بإدخال الرقم السري من وجود أي شخص يقوم بالمراقبة والطلب منه الابتعاد أثناء إدخال الرقم، ووضع البطاقة المصرفية في حافظة خاصة بعيداً عن محفظة النقود، ومراقبة كشوفات الحساب المختصرة والإشعارات بشكل مستمر.

وشددت إدارة المصرف على التوجه إلى أقرب فرع لإيقاف البطاقة فوراً، والتقدم بشكوى إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عن فقدان البطاقة، والجدير ذكره أن مفتاح سر نجاح عملية الاحتيال المذكورة هو حصول المحتال على الرقم السري الخاص.