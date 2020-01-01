على طريق بناء محطة فضائية ..صاروخ فضائي صيني كبير يقوم برحلته الأولى

جهينة نيوز:

قام الصاروخ الحامل الجديد الكبير الصيني لونغ مارش-5 بي بأول رحلة له اليوم (الثلاثاء)، ليرسل نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة صينية من الجيل الجديد وكبسولة شحن يمكنها العودة لاختبارها في الفضاء.

انطلق الصاروخ الأبيض الكبير من مركز وينتشانغ الفضائى لاطلاق الصواريخ على الساحل الجنوبي من مقاطعة هاينان جنوبي الصين في الساعة السادسة مساء (بتوقيت بكين)، وفقا لوكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة.

وبعد حوالي 488 ثانية، انفصلت سفينة الفضاء المأهولة التجريبية بدون طاقم مع نسخة من كبسولة الشحن التجريبية التي يمكنها العودة، عن الصاروخ ودخلا المسار المحدد لهما.

دشنت الرحلة الناجحة "الخطوة الثالثة" لبرنامج الفضاء المأهول الصيني، وهى بناء محطة فضاء.

وسوف يستخدم لونغ مارش-5 بي الذي تم تطويره خصيصا لبرنامج الفضاء المأهول الصيني، بشكل أساسي لإطلاق وحدات محطة الفضاء.