"جي.كرو غروب" الأمريكية للملابس الجاهزة تشهر إفلاسها وسط جائحة كوفيد-19

جهينة نيوز:

تقدمت "جي.كرو غروب"، وهي شركة لبيع الملابس الجاهزة بالتجزئة في الولايات المتحدة تدير علامة ميدويل التجارية، بطلب للحماية من الإفلاس، بينما تستمر تداعيات كوفيد-19 في الانتشار عبر البلاد.

وتقدمت الشركة بطلب بموجب الفصل 11 لبدء اجراءات إشهار الإفلاس في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة يوم الاثنين.

وقالت الشركة إن المقرضين وافقوا على تحويل ما يقرب من 1.65 مليار دولار أمريكي من ديونهم إلى أسهم واستطاعت تأمين 400 مليون دولار كتمويل للتخارج من 3 مقرضين قائمين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة جان سينغر "يمثل هذا الاتفاق مع المقرضين لدينا علامة فارقة حاسمة في العملية الجارية لتحويل أعمالنا بهدف دفع النمو المستدام طويل الأمد لـ جي.كرو وزيادة زخم نمو ميدويل".

وأضاف سنغر: "طوال هذه العملية، سنستمر في تزويد عملائنا بالسلع والخدمات الاستثنائية التي يتوقعونها منا، وسنواصل جميع العمليات اليومية، وإن كان ذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بكوفيد-19".

وتسببت جائحة فيروس كورونا الجديد في إغلاق شركات على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأظهرت موجة من البيانات ضربة اقتصادية قوية للوباء.

وأفادت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة في الربع الأول تقلص بمعدل سنوي قدره 4.8 بالمائة، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبدأت جي.كرو في عام 1983 كبائع تجزئة بالكتالوج قبل أن تفتتح أول متجر لها في مدينة نيويورك في 1989.