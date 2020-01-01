أبراج الأربعاء 6 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 6-5: صادق لايمكن المساومة محل ثقة ويدافع عن القضااي ويعتقد أنه يستحق المناصرة دائمأً ويحب المرح ولديه حمسا وتشويق لحياة الجمال، ودائماً ليده مايتعلق بالقضايا الفنية وشغوف بالاطلاع والمعرفة.. شجاعة ادبية تاخذه باتجاه الفن يؤدي خدمات بروح طيبة.

مشروع جديد وتغيير بحياتك وأخبار مهمة بخصوص اتصالات غير متوقعة أو معركة قانونية.. انتبه على التفاصيل من أجل الاستقرار.. الشهور 5 و6 و11 جيدة وهناك تنقل في حياتك هذه السنة وستعطيك القوة والحظ والترتيب.

الحمل:

تركز على الشراكة وتنجح بفرض وجهة نظرك إذا تعاملت بهدوء.. اليوم فيه عرقلة وحساس لذلك لاتراهن على شيء واقترب من الأجواء الرومانسية .. الزهرة تساعدك لكن انتبه من الدخول بما لايعنيك احتمال شراكة بمجال العمل أو حركة أو تواصل.

الثور:

حيرة .. تنقل واستقبال.. الوقت ضيق فخذ نفساً طويلاً وقم بعملك واطلب مهلة أو مساعدة وانتظر يوماً مشرقاً لتعبّر عن نفسك.. المطلوب اليوم إنجاز أعمالك.

الجوزاء:

من المحظوظين وتلعب دوراً رائداً في محطيك وتنطق باسم مجموعة منه.. نهار إيجابي للقاء الأحبة والشلة ومهم لأن فيه سهر ولهو ومكسب مادي أو معنوي وتصلح أمورك مع الأولاد وبإمكانك تغيير مكان إقامتك.

السرطان:

محاسبة ولغو ومشكلات مع العائلة وأعطال في الأجهزة الإلكترونية.. جرّب الترفيه عن نفسك وإقامة مصالحة مع القضايا العالقة.. بإمكانك إقامة تغيير وهناك أعطال وتصليحات.

الأسد:

يسير نهارك بشكل سهل وسريع، فترة نشاط على كل الصعد.. زيارة وأخوة وجيران ولقاءات تفتح حوارات بناءة وتتصالح مع أحدهم، وإن كنت طالباً جرّب أن تكون جيداً.. حركة وتنقل عنوان يومك.

العذراء:

تعالج كل القضايا المستحيلة وجرّب الابتعاد عن المواقف المستعجلة حتى تتواصل مع الغير ويكون لك دور بارز في حل المشكلات المالية.. يوم فيه مكسب مادي أو دين أو تجد أشياء كانت ضائعة.

الميزان:

القمر وصل إلى برجك .. تسوية وانطلاقة جديدة وتتوضح بعض القضايا التي كانت غامضة وتهتم بمظهرك الخارجي وتقرر مصيرك وتسيطر على زماما الأمور وتأخذ دفعة وتفتح صفحات جديدة.

العقرب:

انتقل القمر إلى بيت متاعبك وإذا زعجك أحدهم عليك بالصمت.. كن هادئاً لأن هناك لحظات غضب، الآخرين لايفهمون رأيك وانتبه لمواعيدك قد تخسر أحد المحيطين بك فابق محايداً اليوم.

القوس:

متفائل وتعرف كيف تخلق جوك.. الأصدقاء حولك وتقيم دعوات وعزائم معارف جديدة وتعوض الخسارة.. نهار فيه دعم ومساعدة ونفوذ وتلبية دعوات.

الجدي:

متعب نهارك لاتبقى بمكان واحد.. ربما تعيش تجربة تعطيك نجومية أو شعبية ونجاح.. المطلوب منك اليوم البقاء على قدر المسؤولية لاتضيع فرصة مهمة ربما تظهر قضية طارئة تمتحن طاقاتك وتحتاج منك إثبات جدارتك أيضاً.. يوم فيه نزلة اسواق وتعامل مع غرباء أو أطباء.

الدلو:

يوم مميز بالحركة ومثمر للسفر والاتصالات والمشاركة بمؤتمرات ولعب دور وسيط.. نهار تحقق أهدافك وتخرج منتصراً.

الحوت:

تتصالح مع نفسك وتسوّي المشكلات وتستعين بالأصدقاء وتستغني عن المحاكم.. رحيل أو وداع أو صرف مال وتوقيع عقود.. بالعموم اليوم مشغول بأمور مالية مشتركة وجرد حساب أو مرافقة مريض.