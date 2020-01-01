لبنان مدد التعبئة العامة لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة الاعلام في الحكومة اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد نجد أن “مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لغاية 24 أيار، مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة”.

وقالت: “أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن وباء كورونا لم ينته حتى اليوم، ونخاف من انتشار الوباء وفي حال انتشر مجددا ستكون نسبة الإصابات أعلى وأن الحكومة مستمرة في حال الاستنفار، ولكن للأسف هناك من يضع العصي بالدواليب ولا مجال في هذه المرحلة للحرطقة السياسية”.

أضافت: “اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمته وزيرة الإعلام لتعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وغدا يفتح باب الترشح إلكترونيا”. ونقلت عن الرئيس دياب قوله: “هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه عليه ضميرنا وسنكمل مسيرتنا”.

ولفتت الى أنه “تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية”، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات”.

وأشارت الى أن “جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتم إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار”، لافتة الى أن “الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام