الخام الأمريكي يقفز إلى 24.52 دولار للبرميل

الثلاثاء, 5 أيار 2020 الساعة 21:51 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الخام الأمريكي يقفز إلى 24.52 دولار للبرميل

جهينة نيوز:

زادت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تحقيق الخام الأمريكي قفزة بأكثر من 20 بالمئة، إلى 24.52 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

وكان الخامان الأمريكي و"برنت" قد صعدا أمس الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.


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