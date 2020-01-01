نقيب أطباء الأسنان بدرعا: 200 عيادة سنية ستزاول عملها وعقوبات المخالفين تصل للإغلاق

جهينة نيوز:

أكد رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بدرعا الدكتور مروان الزعبي أن 200 عيادة سنية ستزاول عملها هذا الأسبوع فيما ستباشر بقية العيادات خلال الأيام القادمة بعد توقف عن العمل خلال الفترة الماضية في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ودعا الزعبي إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية مبيناً أن العقوبات للأطباء المخالفين تتدرج من التنبيه إلى الإنذار بالإغلاق وأخيراً سحب الشهادة وإغلاق العيادة.

وحول الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في عيادات أطباء الأسنان قال الزعبي: إن على الطبيب الالتزام بلباس التعقيم والكمامات والقفازات وعزل المريض بغطاء وتعقيم الأسطح والأدوات بشكل يومي لافتاً إلى أن فرع النقابة وزع 7500 كمامة على الأطباء.