الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية تتجاوز الـ 70 الف نتيجة فيروس كورونا المستجد

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في العالم الى ثلاث ملايين و 673 الف اصابة فيما ارتفعت الوفيات الى 253 الف ضحية و اما المتعافين من المرض مليون و 211 الف شخص و ذلك بحسب احصائيات وورلد ميتير.

و تحتل الولايات المتحدة قائمة الدول الاكثر تضرراً بكوفيد-19 حيث سجلت حتى الآن اصابة مليون و 215 الف اصابة فيما زادت حصيلة الوفيات عن 70 الف وفاة و تعافى من المرض 188 الف شخص لتكون حصيلة الاصابات النشطة 957 الف اصابة بينهم 16 الف اصابة خطرة.

فيما تستمر الارقام في اسبانيا بالإنخفاض و هي ثاني اكثر البلدان تضرر بفيروس كورونا المستجد و بلغت حصيلة الاصابات 250 الف اصابة و حصيلة الوفيات الى اكثر من 25 الف وفاة بينهم 185 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض ملحوظ مع الاخذ بعين الاعتبار انه لليوم الثاني الوفيات في اسبانيا اقل من 200 حالة بعد ان وصلت في الذروة الى 911 حالة.

و في سياق متصل كشفت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء أن ما يربو على 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه بحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل البلد أعلى حصيلة في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل الماضي، وذُكر في شهادات الوفاة مرض "كوفيد-19".

ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.

وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.