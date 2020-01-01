ايران .. 1323 اصابة جديدة بفيروس كورونا و الحصيلة تقترب من 100 الف

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 99970 والمتعافين 80475 والمتوفين 6340 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 1323 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الاخيرة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 99970 حالة من ضمنهم 2685 في حالة حرجة.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 80475 حالة فيما توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6340 شخصا.

واوضح بانه تم لغاية الان اجراء 519 الفا و 543 اختبارا لتشخيص الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحول المناطق البيضاء من حيث نسبة الاصابة بفيروس كورونا قال انه من المقرر ان تقوم جامعات العلوم الطبية بالاعلان عن المناطق البيضاء كل 5 ايام مرة واحدة ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال منظومة "ماسك".

واعتبر اعادة فتح المساجد والاضرحة بانها تتبع سياسات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي الذكي وقال، ان اقامة صلاة الجمعة والجماعة ممكنة في المناطق التي يتم تصنيفها ضمن المناطق البيضاء.

واشار الى ان المرحلة الاولى لعملية الفحص المبدئي للكشف عن احتمالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد شملت 75 مليون شخص في حين شملت المرحلة الثانية التي كانت اكثر تقدما منها اكثر من 25 مليون شخص.

وحول دوائين جرى الحديث حولهما كثيرا في العالم خلال الاسابيع الاخيرة وهما "رمدسيفير" الاميركي و"فاويبيراوير" الياباني قال، اننا نثق اكثر بالنتائج التي نتوصل اليها داخليا وقد تم اخضاع الدوائين للدراسات السريرية في البلاد ولكن لغاية الان لم نحصل على اي تقرير خاص وباعث على الامل حولهما لادخالهما ضمن البروتوكولات.

وبشان مساعدات ايران الصحية لسائر الدول قال، انه نظرا لبلوغنا مرحلة توفير الحاجة الداخلية من حيث السلع الصحية والعدة التشخيصية (كيت) للكشف عن المرض وكذلك التخطيط للاحتياطي الاستراتيجي فبالامكان بيع وتصدير او منح الفائض كمساعدات عبر الشركات المنتجة او المنظمات الدولية.

واضاف، نحن الان نعد اكبر منتج للكمامات في غرب اسيا ولربما نحن الدولة الوحيدة في المنطقة المنتجة للعدة الطبية (كيت).

وبشان ما ورد حول امكانية ان تكشف الكلاب عبر حاسة الشم عن الاصابة بفيروس كورونا، صرح جهانبور بان هذا الامر لم يثبت علميا لغاية الان.

كما اعتبر التصريحات بحدوث الموجتين الثانية والثالثة لفيروس كورونا بانها مجرد تكهنات لا يمكن الجزم بها.

واكد في جانب اخر من تصريحه بانه لا فرق بين المواطن الايراني والاجنبي في البلاد من حيث تلقي الخدمات الصحية ومعالجة مرض كورونا والجميع يتلقون خدمات المعالجة من الفيروس مجانا وقال، لا فرق اطلاقا هنا في معالجة الايرانيين والاجانب ولسنا مثل بعض ادعياء حقوق الانسان الذين يتعاملون بتمييز وعنصرية.

وحول موعد الامتحانات العامة في البلاد للدخول الى المعاهد والجامعات صرح جهانبور بان احتمال ارجاء هذه الامتحانات وارد الا انه لم يتم الاعلان عن موعدها بعد.