“الصحة العالمية”: ظهور كورونا في فرنسا في أواخر السنة الماضية ليس مفاجأة

جهينة نيوز:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تفاجأ من محتوى تقرير يشير إلى أن فيروس كورونا ظهر بفرنسا في شهر ديسمبر المنصرم، أي قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل إصابات في البلاد.

وقالت الناطقة باسم المنظمة، كريستيان ليندمير، إنه “من الممكن إيجاد حالات إصابة مبكرة”، داعية الدول إلى تفقد السجلات الطبية التي تعود لأواخر سنة 2019، لأن هذا “سيمنح العالم صورة أوضح” عن تفشي الفيروس.

وكان الطبيب الفرنسي، إيف كوهين، أشار قبل يومين إلى أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في فرنسا أواخر شهر ديسمبر كانون الاول الماضي، وذلك بعد مراجعة فحوصات مريض دخل يوم 27 من ذلك الشهر إلى مستشفى في منطقة باريس.