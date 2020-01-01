مصادرة خمسة أطنان من السكر معدة للتهريب بحمص

جهينة نيوز:

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خمسة أطنان من السكر محملة بسيارة شاحنة ومعدة للتهريب.

وأوضح المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لوكالة "سانا" أنه تم ضبط السيارة عند دوار المزرعة بحمص ومصادرة كامل الكمية أصولاً وتسليمها إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة وتنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار اليوسف إلى أنّ هذا الضبط هو الثاني خلال أيام لمادة السكر المعد للتهريب حيث تمت مصادرة ثلاثة أطنان من السكر و312 طرداً من مواد التنظيف محملة ضمن شاحنة في حي كرم الشامي بحمص ومعدة للتهريب وتم تسليمها إلى فرع السورية للتجارة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وأكد اليوسف أن عناصر المديرية يعملون على مدار الساعة لمراقبة الأسواق، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين والابلاغ عن أي مخالفة أن وجدت.