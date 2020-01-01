أهالي من ريف درعا يطاردون قاتل عناصر الشرطة ويحرقون منزله

الثلاثاء, 5 أيار 2020 الساعة 15:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

أهالي من ريف درعا يطاردون قاتل عناصر الشرطة ويحرقون منزله

جهينة نيوز:

أفاد موقع "روسيا اليوم" بوجود اشتباك بين أهالي من ريف درعا وقاتل العناصر الـ9 من الشرطة والقوى الأمنية، أمس الإثنين، وإحراق منزله.

وقال إن الجيش العربي السوري أعطى اللجنة المركزية المسؤولة عن التسويات، "مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء، لتسليم المجرم"الإرهابي" الملقب بـ الصبيحي و15 آخرين شاركوا بقتل عناصر مخفر مزيريب، وإلا سيتم تحريك القطع العسكرية لتطويق المنطقة والبدء بحملة عسكرية.

يذكر أن 9 عناصر أمنية من مديرية ناحية المزيريب، قتلوا أمس الإثنين، إثر هجوم مجموعة مسلحة عليهم، حيث قامت بخطفهم وقتلهم رمياً بالرصاص ومن ثم إلقاء جثثهم في منطقة المزيريب بريف درعا


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا