علماء بريطانيون يكشفون عن أول صورة تفصيلية عالية الدقة لفيروس كورونا.... وإمكانية إصابته للأمعاء

الثلاثاء, 5 أيار 2020 الساعة 15:01 | منوعات, صحة

علماء بريطانيون يكشفون عن أول صورة تفصيلية عالية الدقة لفيروس كورونا.... وإمكانية إصابته للأمعاء

جهينة نيوز:

علماء بريطانيون يكشفون عن أول صورة تفصيلية عالية الدقة لفيروس كورونا.... وإمكانية إصابته للأمعاء

كشف علماء بريطانيون الغطاء عن أول صورة مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة ألى إمكانية إصابته لخلايا الأمعاء والتكاثر فيها .

وحسب ماذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية ، إن فريقاً من كلية علوم الحياة بجامعة دندي نشر صوراً هي الأولى من نوعها بدقة عالية للفيروس

تكشف الصور الملتقطة بالمجهر شكل وتكوين جزيئات " كوفيد -19 " داخل الأمعاء وطريقة انتشاره وتكاثره .

وقال الباحثون أن إصابة الفيروس لخلايا الأمعاء يمكن أن تفسر سبب مواجهة مايقارب ثلث مرضى كورونا أعراضاً في الجهاز الهضمي كالغثيان والإسهال.

وعبر عالم الأحياء البروفيسور " جايس سويدلو " عن حماسه لنشر مجموعات من البيانات الجديدة المهمة بشأن هذا الفيروس ، والتي تفيد الباحثين في مختلف الدول ، وأضاف أنه " من الحاجة أن نعمل معاً لمعرفة المزيد عن هذا المرض لنصبح قادرين على معالجته أو على الأقل السيطرة عليه ".

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد- 19 عبارة عن سلالة جديدة من فيروسات الكورونا التاجية التي لم يُصب الإنسان بها من قبل ، تم الإبلاغ عن تفشيه لأول مرة بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر عام 2019 ، وتحول إلى جائحة عالمية حيث أصاب مايزيد عن ثلاثة ملايين شخص حول العالم ووصل عدد الوفيات بسببه إلى أكثر من 240 ألف.


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