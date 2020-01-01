عاصفة مطرية تتلف محاصيل 10 قرى في ريف الحسكة

جهينة نيوز:

تسببت عاصفة مطرية بإتلاف محاصيل زراعية في 10 قرى في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مديرية الزراعة في الحسكة، إن الأمطار الغزيرة وحبيبات البرد الكبيرة نسبياً التي رافقت العاصفة، تسببت بإتلاف حقول من القمح والشعير والكمون.

وتوزعت الحقول الزراعية المتضررة على قرى تل بيدر والمسعودية والقاسمية وكافرو والخزنة والمدينة ومشيرفة السودان والطامة ومبروكة في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

هذا ولم تحدد مديرية الزراعة إجمالي المساحات الزراعية المتضررة جراء العاصفة، لكنها دعت المتضررين لمراجعة المديرية لحصر الأضرار وتعويضهم.

يُشار إلى أن بعض المناطق في محافظة الحسكة شهدت خلال اليومين الماضيين هطولاً غزيراً للأمطار، ترافق مع سقوط حبيبات البرد ورياح شديدة