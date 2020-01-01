كيان العدو: 31 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة صحة كيان الاحتلال الإسرائيلي تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" في إسرائيل إلى 16268.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 16268 حتى الساعة 10:38 من صباح اليوم الثلاثاء، بينها 237 حالة وفاة​​​.

وأضاف: "من مجمل المصابين هناك 56 وصفت حالتهم متوسطة و89 خطيرة و66 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي. وقد تماثل للشفاء حتى الآن 10223 شخصا، علما بأن المرضى حاليا عددهم 5808 أشخاص".

وكان كيان العدو سجل أمس الاثنين 80 إصابة و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة.

من جانبه أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أثناء مشاركته في مؤتمر دولي عقد أمس لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا أن "إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء على التغلب على الجائحة".

وتعتزم الحكومة السماح بفتح مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بدءًا من صباح يوم الخميس المقبل، منعا للاكتظاظ والتجمهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المرجح أن تصدق الحكومة الإسرائيلية كذلك على إعادة فتح أندية الرياضة البدنية، وإتاحة التجمهر لـ20 شخصا في مكان مفتوح، والسماح بإجراء حفلات الأعراس بمشاركة 50 شخصا، على أن تدخل هذه التسهيلات حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ونقلت هيئة البث عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، قولها إن "وزارة الصحة شددت الشروط الحكومية للتسهيلات وتتحفظ على فتح شامل لسوق العمل، وترى ضرورة فرض قيود إضافية على أصحاب المراكز التجارية، بما في ذلك تسجيل أسماء الزوار عند الدخول، وتقسيم المراكز إلى مجمعات صغيرة.