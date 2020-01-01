روسيا: رئيس الوزراء بحالة جيدة وتسجيل 10102 إصابة جديدة

جهينة نيوز:

قال مكتب رئيس الوزراء الروسي إن ميخائيل ميشوستين، رئيس الحكومة، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، يشعر بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية المطبقة.

وقال بوريس بيلياكوف، المتحدث باسم رئيس الوزراء: ميشوستين يرقد في أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري ضد الفيروس ويشعر بحالة جيدة، منوهاً بأنّه يتواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه في العمل عبر الهاتف.

وكان مكتب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" آواخر الشهر الماضي.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن وفاة 95 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 155370 شخصاً.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1451 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في العاصمة موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ 49.1% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

هذا وتماثل للشفاء في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1770 شخصاً، ما يرفع العدد الكلي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في البلاد إلى 19865 شخصاً.