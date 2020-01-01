"أسود الصحراء" تنتهي بنجاح

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء عملية أسود الصحراء بتطهير مناطق عدّة وقتل 5 إرهابيين وتفجير عجلة مفخخة ضمن عملية "أسود الصحراء".

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله إنه بعد انطلاق عملية "أسود الصحراء" تم تطهير مناطق تقع غرب محافظة الأنبار وتطويق ومداهمة وادي حوران ووادي الحسينيات والملصي والكعره والحلكوم والمدهم وأم اللوز وصولاً للعجرميات والعوديان الثلاثة وعود النسر.

وأكد نصرالله أنه تمّ التجول في داخل الممرات الوعرة بين منطقة وأخرى وتطويقها ٣٦٠ درجة من كل القوة المتجحفلة في هذه العمليات، مبيناً أنّ العملية أسفرت عن قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال أربعة مشتبه بهم وتفجير عجلة مفخخة والعثور على ثلاثة أحزمة ومصادرة ثلاث درجات نارية كان يستخدمها "داعش" الإرهابي وبالإضافة الى حرق بعض المضافات في مناطق متفرقة.