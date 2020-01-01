اليوم وغداً هطلات غزيرة من المطر مصحوبة بالرعد أحياناً

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم بدءاً من المناطق الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تنحصر الفعالية الجوية في أغلب المناطق ولكن تبقى الهطلات غزيرة فوق منطقة الجزيرة مع أجواء مغبرة في المناطق الشرقية كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً تتجاوز سرعة الهبات 65 كم بالساعة في أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 24/8 23/10 28/12

القنيطرة 18/5 17/5 23/7

درعا 23/7 22/7 27/9

السويداء 20/6 19/6 24/7

حمص 22/10 22/11 25/13

حماة 25/12 25/13 28/15

الحسكة 29/15 23/10 26/12

اللاذقية 24/15 23/16 24/18

طرطوس 25/13 24/14 25/16

حلب 27/10 24/11 25/11

ادلب 26/9 23/10 24/10

دير الزور 35/13 28/13 30/15

الرقة 32/12 26/12 28/14