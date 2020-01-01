170 فلسطينياً عالقاً في الأردن يصل إلى غزة خلال أيام

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن عشرات العالقين الفلسطينيين في الأردن، سيصلون إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم، أن حوالي 170 مواطناً عالقاً في الأردن، سيصلون القطاع عبر حاجز بيت حانون شمال غزة.

وبيّن أبو نعيم خلال اجتماع مع هيئة مسيرات العودة، أن الحكومة ستقوم بنقل العائدين فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الموزعة في محافظات غزة، وذلك وفق الإجراءات والخطة المتعبة من قبل وزارة الداخلية.

وذكر أن وزارته ستتخذ كل الإجراءات لمواجهة كورونا، مؤكداً أنّ الداخلية قطعت شوطًاً في مواجهة الوباء.

وشدّد أبو نعيم، بضرورة التزام المواطنين الفلسطينيين باتخاذ كل احتياطات الأمن والسلامة خلال تنقلاتهم في الأماكن العامة والخاصة، حفاظًاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وقال: إن وزارة الداخلية مستمرة في تقديم الخدمات لكل المستضافين في مراكز الحجر، حسبما أفاد موقع "فلسطين اليوم"، مضيفاً: إجراءات إنهاء الحجر للعائدين عبر معبر رفح في نيسان الماضي، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

من جانبه، ثمّن رئيس هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة، أ. خالد البطش، دور وزارة الداخلية والأمن الوطني والأجهزة الأخرى في مواجهة فيروس كورونا داخل القطاع.

وشدّد البطش، على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، منبهاً بعدم التهاون في تلك الإجراءات، حرصاً على سلامة المجتمع، داعياً إلى استمرار حملات التوعية الاجتماعية لكبح الوباء.

ومن جهته، ذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أنّها تجري إجراءات الصحية لإنهاء الحجر الصحي 362 مستضاف خلال الساعات القادمة بعد إتمام الفحوصات المخبرية اللازمة.