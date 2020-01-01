5 آلاف مأذون لعقد "الزواج الإلكتروني" في السعودية

جهينة نيوز:

تعقد وزارة العدل السعودية، غداً الأربعاء، ورشة عمل عن بعد لمأذوني الزواج في المملكة، وتستهدف 5 آلاف مأذون، لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني الزواج للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم، بحسب الصحافة المحلية.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يُذكر أنّ وزارة العدل السعودية، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبياً في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.