تمديد فترة قبول طلبات الدعم المالي للأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا

الثلاثاء, 5 أيار 2020 الساعة 10:10 | شؤون محلية, تعليم

تمديد فترة قبول طلبات الدعم المالي للأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة قبول طلبات الدعم المالي للأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكانت الوزارة أصدرت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي إعلاناً خاصاً لاستقطاب أبحاث علمية تتعلق بفيروس كورونا من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والهيئات البحثية السورية ليتم تقديم الدعم المالي لها من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام 2020 وحددت فترة تقديم الطلبات إلى مديرية البحث العلمي في الإدارة المركزية بدءاً من 20-4-2020 وحتى 4-5-2020.


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