لا تهريب ولا تصدير من أسواق حلب.. رئيس لجنة سوق الهال: انخفاض جديد في أسعار الخضار والفواكه

جهينة نيوز:

توقع رياض كعكة رئيس لجنة سوق الهال في حلب انخفاضاً جديداً في أسعار الخضار والفواكه الأسبوع القادم بعد أن طرأ عليها انخفاض نسبي خلال الفترة الماضية، وذلك عند طرح المنتجات البلدية في السوق بكميات كافية تغطي حاجة الأسواق.

وبين لصحيفة تشرين أن الخضار والفواكه الموجودة في أسواق حلب تأتي من محافظات الساحل والمنطقة الوسطى, في حين يتم تزويدها أيضاً من أراضي أرياف المدينة، التي لم يحن بعد مواسم إنتاج بعض أنواع الخضارفيها ، والتي يتوقع ضخها خلال الأسبوعين القادمين على نحو يساهم في انخفاض جديد في أسعار هذه المنتجات، علماً أن سعرها مقبول حالياً بعد أن شهدت كسراً في أسعارها على نحو ملموس.

وحمل كعكة باعة المفرق المسؤولية عن زيادة أسعار هذه المنتجات بشكل مضاعف، رافضاً أن يكون غلاؤها بسبب تجار سوق الهال، مطالباً باعة المفرق بإظهار فواتير الشراء من سوق الهال لإثبات صحة ادعاءاتهم، لافتاً إلى أن ضبط التجاوزات الحاصلة في الأسواق من مسؤولية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب مع أنها تقوم بدورها في محاسبة المخالفين في هذه الأسواق حسب قوله، إضافة إلى قيامها بجولات مستمرة يومياً في سوق الهال، علماً أن أسعار الخضار والفواكه تكون أقل من أسعار نشرات التموين بقليل.

ورفض رئيس لجنة سوق الهال وجود تهريب للخضار والفواكه من مدينة حلب عبر المنافذ غير الشرعية، كما لا يوجد أي تصدير لهذه المنتجات أيضاً، حيث يتم تصديرها من المدن الأخرى وليس من أسواق مدينة حلب، التي تعتمد على منتجات المحافظات الأخرى لتغطية حاجتها حالياً.