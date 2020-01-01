خلال أسبوع أسعار بعض الخضار والفواكه انخفضت بنسب تصل 30 % في السوق

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار العديد من أصناف الخضار والفاكهة، بنسب متباينة، تبدأ بـ 7% وتصل 30% هذا الأسبوع مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي، في حين حافظت بعض الأصناف على مستوياتها السعرية من دون تغيير يذكر.

وجالت «الوطن» على بعض أسواق دمشق الشعبية ورصدت أسعار عدد من الخضر والفواكه، ولوحظ انخفاض سعر البندورة بأكثر من 25%، حيث يباع الكيلو حالياً بسعر 750 ليرة للنوع الأول، و600 ليرة للنوع الثاني و500 للنوع الثالث، بعد أن تخطت مستوى 1000 ليرة الأسبوع الماضي، وكان أقل سعر لها 750 ليرة.

كما انخفضت أسعار البطاطا بنسب وصلت 30%، إذ تراوح سعر الكيلو ما بين 400 ليرة للصنف الأول، و350 للثاني، بينما كان بين 550 و500 ليرة بداية الأسبوع الماضي.

كما انخفضت أسعار الخيار بوسطي نحو 15%، إذ تراوحت بين 300 ليرة للصنف الأول و250 للثاني، مقارنة بين 350 و300 ليرة.

وانخفضت أسعار الكوسا بنسبة وسطية نحو 30%، إذ تراوح سعر الكيلو بين 250 ليرة للأول و200 ليرة للنوع الثاني، بينما كان بين 350 و300 ليرة.

ولم تشهد أسعار الباذنجان كما بقية الأصناف، إذ لم تتراجع بأكثر من 7%، لتسجل سعر 350 ليرة للصنف الأول و300 ليرة للثاني، مقارنة بنحو 375 و325 ليرة.

وانخفضت أسعار البصل بين 10 و15%، ليسجل سعر كيلو الحدّ 450 ليرة، مقارنة بـ 500 ليرة، والفريك بـ 250 ليرة مقارنة بـ 300 ليرة.

وتراجع سعر كيلو البازيلاء من الصنف الأول بنسبة 20%، لتسجل 400 ليرة، مقارنة بـ 500 ليرة بداية الأسبوع الماضي، في حين استقر سعر الصنف الثاني، مع ارتفاع طفيف أحياناً إلى مستوى 375 ليرة، مقارنة بـ 350 ليرة، كما ارتفاع سعر الفول الأخضر من 175 ليرة إلى 185 ليرة.

كما انخفضت أسعار الليمون في الأسواق الشعبية، بأكثر من 25%، ليسجل الكيلو نحو 1500 ليرة، بعد أن تجاوز 2000 ليرة.

وبالنسبة للفواكه، فانخفاض الأسعار كان أقل من الخضر، إذ انخفض سعر كيلو الفريز النوع الأول بنسبة 20%، مسجلاً 800 ليرة، مقارنة مع 1000 ليرة، بداية الأسبوع الماضي، في حين انخفض الصنف الثاني بنحو 13%، مسجلاً 700 ليرة مقارنة مع 800 ليرة، بنما حافظ الصنف الثالث على سعره عند 500 ليرة.

وحافظ التفاح على مستوياته السعرية، بين 800 و1200 ليرة للكيلو، وكذلك البرتقال، عند 900 ليرة.