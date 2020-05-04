أبراج الثلاثاء 5 أيار مع سمر عمران

جهينة - خاص:

مولود5-5: يرفض المجد والشهرة ويحلم برعاياه ويحميهم ويبعث الراحة بأنفسهم والطمأنينية وليس عدائي وليس لديه ردات فعل عنيفة.. المكابرة من أبرز سماته ويحب الاستقلالية والحرية والاستاقمة وقوة التصكيم ويطلع على المستقبل وينجح في العمل والمنزل على حد سواء.

الفترة القادمة ملائمة للمذاكرة والتعلم والتقرب من الشريك وإنجاب أطفال لمن يرغب وإذا كنت موظفاً هناك ترقية في العمل.. الشهور 5 و 8 و10 فيها شهرة وطاقة إبداعية ورسم بياني يصل إلى محبة زيادة وحظوظ على صعيد العقارات.

الحمل:

القمر في برج الميزان يعاكسك ويحمل لك إنذاراً من عرقلة أو عصبية لذلك لاتراهن على مشروع واحد وتضع كل إمكانياتك فيه واعمل بهدوء وتروي وعدم استفزاز العداوات ولاسيما الشركاء احتمال أحدهم يرفض لك طلباً وهذا مؤسف لأنك لاتتصرف بطريقة أكثر ذكاءً.

الثور:

العمل كثير وتراكم أعمال وتنقل من حال إلى حال لكن انتبه من الواهمين ومن سوء نية لكن هناك شيء جيد قادم واستثنائي لكن ركز واحسن الاخيتار .. انتبه على صحتك.. بالعموم يوم للعمل وتوقيع عقود على أمور كنت تنتظرها.

الجوزاء:

حضورك ضروري للانطلاق والمبادرة وترك أثر في نفوس الأحبة. أمور طارئة ولهو وتسلية وزيارة طبيب بخصوص الأولاد.. استغل النهار للحصول على معلومات مهمة ويوم جيد للمراهنة.

السرطان:

لاترهق نفسك بأمور شخصية أو عائلية، اليوم مطلوب منك خدمة فلا تتقاعس.. احتمال زيارات غير منتظرة وتصليح أعطال.. لاتتورط بمجالات غير أكيدة وإذا كان هناك مخالفة قانونية انتبه.. بعض الأمور اليوم تتوضح لك.

الأسد:

نهار يحمل مشروع وتعبر عن حاجاتك وزيارات ولقاءات وتحصل على تقدير ومقابلة تخرج بنتيجة جيدة وانتبه من معاكسة مسار الفلك إذ اعترضتك عرقلة أو تأجيل. قد تنقل الأمور على صعيد العاطفة.. اليوم تخرج عن المألوف.

العذراء:

تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي له وتشارك بقضية حق أو هدف إنساني وربما تناقش بشأن مالي وتحصل على ارصدة أو تمويل وتتآلف مع الآخرين .. كل الناس تحبك واليوم هناك تبدل في العواطف وهذا يساعدك على التواصل والحركة والحصول على الهدايا.

الميزان:

الحيوية مضاعفة والقمر في برجك تتباهى بنفسك وتلاقي الإعجاب ويلعب الاصدقاء تجاذب الفرص معك تجارب مشوقة في الأمور المالية وتعيش فترة فيها حسم أمور وتغيير شكل والعروض والآراء والأفكار وتبحث عن الحقيقة والعدالة.. اليوم هناك صراحة مهمة.

العقرب:

فترة فيها فشل وتأخير وخسائر وفارغة من الحظوظ وتتأخر أعمالك ويتخيب آمالك وقد تقع ضحية تعب أو مرض انتبه لوضعك المعنوي والصحي.. يبدو هناك حسم لبعض القضايا ويحصل تغيير تحلم فيه لن فكّر قبل الاقدام على أي أمر خاص بك.

القوس:

ترتفع نسبة النجاح وتتمتع بشخصية ساحرة ومعنويات عالية وتجد الحلول وتتكيف مع الأجواء وتتجاوب مع الغرباء وتتحرك بكل الاتجاهات وتتلقى دعوة ربما من أصدقاء الماضي وتسعد بها.

الجدي:

نهار للعمل فاظهر بمظهر القوي والقادر ولاتدع أحداً يدرك مخاوفك.. تتعامل مع أشخاص يتسببون بإحباطك اترك الجدل اليوم المفروض الصمت والتحفظ، فلا تكشف أوراقك لأنك تلقتي بوجوه داعمة فعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية.. فترة فيها تسليط الضوء وتخضع لتجارب مهمة فلا تجاذف بسمعتك بل قدم أفضل مالديك.

الدلو:

تحسين وادخال تغيير على الروتين اليوم الآراء داعمة وعلاقات اجتماعية مثمرة على جميع الصعد وتخال فوتعاون اقتنص الفرص ربما سف روقلاءمع الغرباء ربما هناك معلومات سرية تريد إظهاراها اليوم. أو تجارة تربح بها اليوم.

الحوت:

تخوض تجربة استثمارية وتناقش أمور تؤدي إلى شراكة مالية وممكن فترة فيها اجتهاد أكثر لإنجاح مشروع جديد وفرص جديدة..هناك مؤسسات وفرقاء وتسعيد بعض الأصدقاء.. يوم للاستشفاء والفواتير والمستحقات.. اليوم تعطي بلا حساب.