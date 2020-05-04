أكثر من ربع مليون ضحية لفيروس كورونا في العالم

جهينة نيوز:

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، اليوم الاثنين، حاجز 250 ألف حالة وفاة.

وسجلت في العالم، حتى مساء اليوم الاثنين، 3,621,291 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250,832 وفاة و 1,179,189 شفاء ليكون عدد الحالات النشطة 2,191,270.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 1,201,188 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ 69,142 حالة.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض نفسه بـ25428 حالة.

وتحتل إيطاليا الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بـ211938 حالة والمركز الثاني من حيث ضحايا الجائحة بـ29079 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابات بـ190584 حالة والثالثة من حيث المتوفين بـ28734 حالة.

فيما حققت كل من ايران و المانيا و اسبانيا اعلى نسب شفاء من المرض و بدأ ينخفض عدد الحالات النشطة في الدول الثلاث.