X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
منظمة العمل الدولية: فيروس كورونا يهدد دخل نصف القوى العاملة حول العالم
الرئيس الاسد جائحة كورونا ليست عابرة ولا بد من التوجه للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية
حديث الرئيس الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها
السيد نصر الله: الممارسات الالمانية بحق اللبنانيين هدفها إرضاء “اسرائيل” واميركا
مصر… كشف أثري جديد والتوصل لـ100% من أسرار التحنيط
تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب
الصحة العالمية تكشف عن "أكبر تحد" يخص اللقاح ضد فيروس كورونا
ايران.. تسجيل 1223 إصابة جديدة وتعافي نحو 80 الفا
الحشد الشعبي يدخل وادي حوران بعمليات غرب الانبار
سورية .. وزارة العدل تكشف اسباب تمديد العطلة القضائية
مصادر أهلية: الاحتلال الأمريكي يعمل على نقل سجناء من إرهابيي “داعش” من سورية إلى العراق
القبض على شخصين في حماة بحوزتهما 28 ألف حبة كبتاغون مخدر و1200 غرام حشيش
نصائح مذهلة لتخفيف الضغط النفسي وإزالة التوتر
“أوميغا 3” و الفوائد سحرية.. ما هي؟
الصحة الروسية تكشف طرق انتشار كورونا في البلاد
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
حديث الرئيس الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها
الإثنين, 4 أيار 2020 الساعة 18:43 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
منظمة العمل الدولية: فيروس كورونا يهدد دخل نصف القوى العاملة حول العالم
الرئيس الاسد جائحة كورونا ليست عابرة ولا بد من التوجه للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية
الصحة العالمية تكشف عن "أكبر تحد" يخص اللقاح ضد فيروس كورونا
ايران.. تسجيل 1223 إصابة جديدة وتعافي نحو 80 الفا
الصحة الروسية تكشف طرق انتشار كورونا في البلاد
اقرأ المزيد...
الرئيس الاسد جائحة كورونا ليست عابرة ولا بد من التوجه للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية
سورية .. وزارة العدل تكشف اسباب تمديد العطلة القضائية
القبض على شخصين في حماة بحوزتهما 28 ألف حبة كبتاغون مخدر و1200 غرام حشيش
بتكلفة 160 مليون ليرة.. مشروع دعم مياه الجابرية في الخدمة
13 مهنة غير مسموح لها بالعودة للعمل في اللاذقية
العدل تنفي خبر وفاة قاضية غير موجودة أصلاً
مركز العزل الطبي في مشفى درعا وجهوزية كاملة للتصدي لكورونا
درعا.. 9 شهداء من عناصر مخفر ناحية المزيريب جراء إعتداء إرهابي
بيان هام من وزارة الصحة حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا
وزير النقل: البدء مطلع الأسبوع القادم بالدفع الإلكتروني في نقل دمشق وربط شبكي مع ٧ محافظات
نقابة أطباء دمشق: استئناف العمل بعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج
الجو بين الصحو والغائم والرياح متقلبة
3.3 ملايين شجرة مثمرة قطعتها المجموعات الإرهابية في ريف دمشق وخطة لتعويضها
القبض على شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن تجارة وترويج المخدرات في ريف دمشق
عصيان في سجن الصناعة بالحسكة الذي يضم إرهابيين من داعش وتسيطر عليه قسد
أضف تعليق
أخبار اخرى
منظمة العمل الدولية: فيروس كورونا يهدد دخل نصف القوى العاملة حول العالم
الرئيس الاسد جائحة كورونا ليست عابرة ولا بد من التوجه للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية
حديث الرئيس الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها
السيد نصر الله: الممارسات الالمانية بحق اللبنانيين هدفها إرضاء “اسرائيل” واميركا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الاثنين 4 أيار مع سمر عمران
عالمة تكشف عن طريقة جديدة لتشخيص اصابات كورونا بدون فحض في المختبر
وزارة التربية في سورية تعدل برامج امتحانات الثانوية والتعليم الأساسي
9 أعراض خطيرة لنقص فيتامين “ب 12” في جسم الإنسان
الأكثر مناقشة
هل تفعل الحكومة خلال أشهر ما عجزت عنه دول العالم في تسعِ سنواتٍ من الحرب على سورية؟
تفاصيل رسالة الرئيس الأسد إلى زعيم كوريا الشمالية قبل الظهور العلني
قناة عبرية: الاستخبارات الامريكية حذرت الناتو و اسرائيل من كورونا عام 2019 قبل اكتشافه
منعا من ابتزاز المعتمدين للمواطنين وحفاظاً على السلامة.. محروقات تسحب أسطوانات الغاز التالفة
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.