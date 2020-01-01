ايران.. تسجيل 1223 إصابة جديدة وتعافي نحو 80 الفا

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 98647 والمتعافين 79398 والمتوفين 6277 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1223 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 98647 حالة من ضمنهم 2676 شخصا حالتهم حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 79397 شخصا (اكثر من 80 بالمائة).

وتابع جهابنور، ان 74 مصابا بالفيروس قد توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6277 حالة.

واوضح بانه تم لغاية الان اجراء 508288 اختبارا لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا المستجد.