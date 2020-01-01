الحشد الشعبي يدخل وادي حوران بعمليات غرب الانبار

الإثنين, 4 أيار 2020 الساعة 18:13 | سياسة, عربي

الحشد الشعبي يدخل وادي حوران بعمليات غرب الانبار

جهينة نيوز:

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، عن دخول قطعات الحشد الشعبي الى وادي حوران غرب الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح ان "القوات التي تنفذ العمليات الأمنية غرب الانبار دخلت الى وادي حوران الذي يشهد تحركات لعناصر داعش"، مبينا ان، "هناك تنسيقا عاليا بين قيادتي عمليات الانبار والجزيرة وقطعات الحشد في الانبار لمطاردة فلول الإرهابيين بأكبر عملية".

واشار مصلح الى ان "نتائج عملية ستكون واضحة على صعيد امن محافظتي كربلاء والانبار".

هذا وقد انطلقت عمليات أمنية فجرا بتنسيق عال بين الحشد الشعبي والجيش العراقي في محافظة الانبار لمطاردة فلول داعش في الصحراء الغربية وقد تمكن الحشد الشعبي من قتل ثلاثة قادة لداعش خلال العملية وتفجير عجلة مفخخة.


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