مصادر أهلية: الاحتلال الأمريكي يعمل على نقل سجناء من إرهابيي “داعش” من سورية إلى العراق

جهينة نيوز:

كشفت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الامريكية تعمل على نقل إرهابيي تنظيم “داعش” من السجون التي تسيطر عليها مجموعات “قسد” في محافظة الحسكة إلى قواعدها في العراق.

وأشارت المصادر إلى أن 6 عربات لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت من العراق اليوم وتوجهت إلى أحد السجون شرق مدينة الشدادي وعادت باتجاه الأراضي العراقية ويعتقد أنها قامت بنقل عدد من إرهابيي “داعش”.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكية قامت في السابع والعشرين من الشهر الماضي بنقل عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” من مدينة الشدادي بريف الحسكة إلى العراق.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكية الاستثمار في إرهابيي “داعش” عبر نقلهم من السجون في الشمال السوري لإعادة تدويرهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة ولطمس الدلائل التي تؤكد تورطها في دعم التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وفي سياق متصل شهدت العمليات الإرهابية لتنظيم “داعش” في العراق تصاعداً في الفترة الأخيرة حيث قتل 7 من عناصر الحشد الشعبي العراقي أول أمس خلال صد هجومين للتنظيم التكفيري في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.