الصحة الروسية تكشف طرق انتشار كورونا في البلاد

جهينة نيوز:

أكد كبير أطباء الأوبئة لدى وزارة الصحة الروسية، نيكولاي بريكو، أن فيروس كورونا يشهد حاليا انتشارا من بؤر داخلية نشأت في مدن البلاد، بعد تخطى الوباء مرحلة التفشي عبر إصابات وافدة.

وذكّر بريكو في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" اليوم الاثنين، بأن روسيا بدأت بتطبيق إجراءات حجر صحي ضد كورونا في مطلع يناير ثم جرى تشديدها، ما أتاح فسحة من الوقت لإبطاء تفشي الفيروس وتهيئة المؤسسات الطبية لمواجهته، مضيفا أن معظم المصابين بـكوفيد-19 وصلوا إلى أراضي البلاد من الدول الأوروبية.

واشار الطبيب إلى أن "خبث المرض ومكره يتمثل في فترة حضانة تتراوح بين يومين إلى 20 يوما"، ما جعل بعض العائدين من الخارج يشعرون بأعراض المرض بعد فترة طويلة من العودة إلى ديارهم.

وأوضح أنه كان مطلوبا منع دخول العدوى والكشف عن المصابين بين الوافدين إلى البلاد، أما الآن فإن تتبع سلاسل نقل الفيروس والكشف عن جميع المصابين أمر مستحيل.

وقال: "الآن نشهد مرحلة أخرى من تطور عملية انتشار الوباء، تتمثل في انتشار محلي للحالات الثانية والثالثة، ما يشير إلى تبلور بؤر محلية متعددة للعدوى".

وأشار بريكو إلى أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أكثر نشاطا من خلال الاتصالات الوثيقة بين الأقارب، وكذلك في أماكن التجمعات الكبيرة للناس، مضيفا أن عدد الحالات آخذ في الازدياد في المرافق الطبية ودور المسنين والمؤسسات العسكرية، وما يشبه ذلك.

وتبلغ حصيلة فيروس كورونا في روسيا أكثر من 145 ألف إصابة و1356 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: "روسيسكايا غازيتا