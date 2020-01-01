13 مهنة غير مسموح لها بالعودة للعمل في اللاذقية

جهينة نيوز:

أصدر محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تعميماً يحدد بموجبه المهن المستثناة من العودة للعمل حتى تاريخه.

وبحسب التعميم ونقلا عن “الوطن” فإن 13 مهنة غير مسموح لها مزاولة عملها حتى الأن وهي، مقاهي الإنترنت وصالات ألعاب الأطفال بما فيها الموجودة ضمن المولات التجارية، والأندية الرياضية الخاصة، وصالات الأفراح والمناسبات والعزاء والفعاليات الاجتماعية من بازارات ومعارض.

كما استثنى التعميم عودة العمل في صالات السينما والمسارح الخاصة والعامة، والحدائق والمنتزهات الشعبية، بالإضافة لمنشآت الإطعام والمقاهي بمستوياتها كافة وتصنيفها، في حين يسمح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية ضمن فترة السماح بالتجول.

وأشار التعميم إلى أن باقي المهن يسمح لها بالعمل في كل الأيام بالوقت المحدد لها من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء باستثناء يوم العطلة الذي كانت تغلق به هذه الفعاليات سابقاً، مع التشدد بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.