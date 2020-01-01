هذا ما كشفه تشريح جثامين ضحايا كورونا؟

جهينة نيوز:

قال مدير معهد الطب الشرعي في جامعة المركز الطبي بهامبورغ الألمانية والذي نفذ 65 عملية تشريح لجثامين أشخاص توفوا بفيروس كورونا المستجد إن 46 منهم كانوا مصابين بأمراض الرئة قبل إصابتهم بالفيروس، و28 كانوا يعانون من أمراض داخلية، أو من أمراض أصابت أعضاء مزروعة في أجسادهم، 10 من المتوفين كانوا يعانون من السكري ومن البدانة، عشرة غيرهم كانوا يعانون من السرطان، و16 كانوا يعانون من الخرف (الزهايمر)، بينما عانى بعض المتوفين من عدد من الحالات المذكورة مجتمعة.

وأشار إلى أن 100 حالة تشريح لأجساد متوفين تؤكد أن لا أحد منهم مات قطعاً بسبب الفيروس، بل كانوا جميعاً يعانون من مشكلات القلب والأوعية الدموية ومن ارتفاع ضغط الدم ومن تصلّب الشرايين والسكري والسرطان والفشل الكلوي أو الرئوي أو من تليّف الكبد، لافتاً إلى أن المخاوف السائدة يغلب عليها طابع المبالغة