العدل تنفي خبر وفاة قاضية غير موجودة أصلاً

الإثنين, 4 أيار 2020 الساعة 16:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

العدل تنفي خبر وفاة قاضية غير موجودة أصلاً

جهينة نيوز:

نفت وزارة العدل خبراً تم تداوله عن وفاة قاضية غير معروفة في البلاد إلا بصفحة على الفيسبوك، وأكدت أنها غير موجودة أصلاً.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية على الـ"فيسبوك" قالت الوزارة: تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبراً عن وفاة قاضية في وزارة العدل تدعى رباب الأيوبي ودرست في المعهد العالي للقضاء.

وأضافت: وزارة العدل تنفي وجود قاضية بهذا الاسم، وتدعو إلى عدم التعامل مع أي معلومة تنشر على هذه المواقع من دون التحقق من صحتها، لاسيّما مع وجود الكثير من الصفحات التي تسعى لتحقيق انتشار واسع من خلال نشر الأخبار الكاذبة والشائعات لجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين


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