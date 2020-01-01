بيان هام من وزارة الصحة حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

تتابع وزارة الصحة مستجدات انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً وإقليمياً وتواصل استجابتها محلياً عبر رصد الحالات المشتبهة ورعاية المرضى ومتابعة الإجراءات الاحترازية متعددة القطاعات للتصدي للجائحة.

وفيما تمكنت سورية حتى الآن من الحفاظ على الثبات الوبائي فإنه لا يمكن تبني أي توقعات حول توقيت الوصول لمرحلة الأمان لذلك فإن وزارة الصحة تناشد المواطنين للالتزام المتواصل ب #التدابير_الاحترازية وعدم التهاون فيها لاسيما لجهة #تجنب_التجمعات وأماكن #الازدحام وطلب الاستشارة الطبية فور الشعور بأعراض #الحمى و #السعال و #ضيق التنفس.

وبلغت #حصيلة_الجائحة في سورية حتى الآن 44 إصابة و 27 حالة شفاء، و3 حالات وفاة بين مرضى لديهم أمراض مزمنة مرافقة أو بعمر متقدم.

وتتابع فرق #الترصد عملها في جميع المحافظات للتقصي عن أي حالات مشتبهة، مع متابعة حالات #الدخول_غير_الشرعي، ووضعها ضمن مراكز #الحجر_الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية والمواطنين.

ومع وصول أول 3 طائرات تقل المواطنين #السوريين_العائدين_من_الخارج واستضافتهم في مراكز الحجر الصحي، تستكمل وزارة الصحة تجهيز مراكز جديدة لاستيعاب الجميع وتوفير الرعاية الصحية والفندقية المناسبة والتي تؤكد أنها مجانية بالكامل.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في مراكز #الحجر_الصحي من تاريخ 5 شباط 2020 ولغاية /4/ أيار /3325/ شخصا تم تخريج /2554/ منهم مع بقاء /771/ قيد المتابعة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة أيضاً جهوزية المشافي والمراكز الصحية للاستجابة لجائحة كورونا والإعلان أي حالة إصابة جديدة أو شفاء أو وفاة فور تسجيلها.

وأطلقت وزارة الصحة مؤخرا خدمة #رصد لحالات كوفيد 19 المسجلة في سورية عبر موقعها الالكتروني وتتضمن بيانات حول الإصابات وحالات الوفاة والشفاء وتوزعها في المحافظات وحسب العمر والجنس وطرق العدوى وكذلك معلومات حول توزع مراكز العزل (العلاج) والحجر ومخابر التحليل الخاصة بالفيروس.

وتهيب وزارة الصحة بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما مع رصد #تراخي البعض بتطبيقها ما يعرضهم ويعرض المواطنين لخطر العدوى ويخل ب #الأمن الصحي.