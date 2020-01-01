ارتفاع وفيات كورونا في كيان الاحتلال الى 234 حالة

جهينة نيوز:

أعلنت ما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات وصل إلى 234 والإصابات 16,237 بينهم 93 في حالة خطيرة، منهم 72 على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن 9749 مصابًا تعافوا من الفيروس.

وافتتحت المدارس الإسرائيلية أمس أبوابها لاستئناف الدراسة بشكل جزئي بعد نحو شهرين من تعطيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الدراسة انتظمت في حوالي 80% من المدارس للصفوف من الأول للثالث، بالإضافة لصفي الحادي عشر والتوجيهي.

وكالة صفا