وزير النقل: البدء مطلع الأسبوع القادم بالدفع الإلكتروني في "نقل دمشق" وربط شبكي مع ٧ محافظات

جهينة نيوز:

كشف وزير النقل علي حمود عن البدء بالربط الشبكي لمديرية نقل دمشق في الزبلطاني مع ٧ محافظات مطلع الاسبوع القادم، مؤكدا أنه تم ربط ٧ مديريات و٢٣ دائرة نقل فرعية، مع الاستمرار بالربط في جميع المديريات.

وقال حمود لدينا ٢٣ مركزاً يتم فيها الدفع الإلكتروني حاليا، وخلال الأسبوع القادم سيتم البدء بالدفع الإلكتروني في دمشق.

وخلال جولة له تفقد وزير النقل سير استئناف العمل في مديرية نقل دمشق الزبلطاني بشكل جزئي وإجراءات السلامة الصحية المنفذة في كل خطوة.

وأكد حمود أن وزارة النقل اتخذت لاستئناف عمل مديريات النقل بالمحافظات كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الازدحام في صالات الانتظار وترك مسافات أمان بين المواطنين مع التزام جميع العاملين في الصالات بارتداء القفازات والكمامات بالإضافة لأعمال التعقيم اليومية للمراكز وللتجهيزات الحاسوبية، داعياً المراجعين إلى التقيد بالجدول الذي تم وضعه وتوزيعه لمراحل العمل والالتزام بالتعليمات الصحية.

وأوضح حمود أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين من حيث تعقيم مباشر للمراجعين وتطبيق نظام التباعد المعمول به عالميا وتوزيع الكمامات على الموظفين ووضع لوحات على المدخل والصالات مدون عليها الخطوات الواجب اتباعها للمراجعين.

وشملت جولة الوزير الاطلاع على الخدمات المقدمة حالياً من نقل الملكية – بيع وشراء مباشر- بموجب حكم قضائي- بموجب وكالة بيع-ورثة، وذلك شريطة مطابقة الوكالة والحكم القضائي أصولا ومعاملات وضع وفك إشارة رهن ووضع وفك إشارة دعوى أو حجز بموجب كتاب رسمي بالإضافة لتبديل اللوحات بسبب فقدان رخصة السير أو اللوحة حصراً ومعاملات فك حجز المركبات المحجوزة بيان قيد من جهة حكومية.